Kleines Hilfsprojekt hat Großes bewirkt

30 Jahre Hilfe für Albanien. Jubiläum mit Rückblick bei Generalversammlung Mitte November.

Dornbirn. Ein großes Hilfswerk hat, wie fast alles, einmal klein begonnen. Als Pfarrer Franz Winsauer vor 30 Jahren das Hilfsprojekt startete, konnte er nicht erahnen, was Großes daraus entstehen würde. Der Dornbirner Priester trat in den letzten Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurück und übergab sein Werk an sein bewährtes Team. Seitdem laufen die Fäden bei Obmann Bernhard Köb in Dornbirn zusammen. Unterstützung bekommt er von seinem Stellvertreter Manfred Kräutler und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern, Sabine Hämmerle und Paul Kräutler . Das Team wird von zehn weiteren Mitgliedern verstärkt.

Die Generalversammlung zum 30-jährigen Bestehen sollte sich doch etwas abheben. Im kleinen Kreis wurde das Jubiläum gefeiert. Als Gastgeberin stellte sich Sabine Hämmerle gerne zur Verfügung. Dazu waren auch die hauptverantwortlichen Helfer aus Albanien, welche die komplette Koordinierung und Administration vor Ort übernehmen, eingeladen. Ein Rückblick beinhaltete, was alles aus Spenden entstanden ist.

„Die Armut durch Bildung überwinden“, war von Anfang an das Vorhaben des Hilfsvereins. Dies war das Hauptanliegen von Pfarrer Winsauer, das in 30 Jahren in sichtbare Projekte umgesetzt werden konnte. Schulen und Kindergärten wurden neu gebaut oder renoviert. Zudem entstanden acht Gesundheitszentren zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im Bergland, ebenso Wasserleitungen über 40 Kilometer. Der erste finanzierte Bau war eine Bäckerei. Der zweite erfolgte auf Wunsch der Albaner, die in dieser Region vorwiegend katholisch sind, der Bau einer kleinen Kirche.