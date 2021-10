Kleiner Widerstand in Buchformat

Eine interessante Buchvorstellung gab es in der Rätikonhalle in Vandans

Unter dem Titel „Rette sich wer kann?“ erschien dieser Tage ein interessantes Buch über den kleinen Alltag des Widerstandes in Form von Geschichten, Gedichten und Berichten. Präsentiert wurde das Werk am vergangenen Samstag Abend im Foyer der Rätikonhalle in Vandans. Verlagsleiter Alfred Büngen war selbst zu Gast, um das Buch zu präsentieren und las sogar persönlich daraus vor. „Gerade im heutigen gesellschaftlichen Alltag gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten, die sich gegen den Abbau demokratischer Rechte, gegen Rechtsradikalismus und soziale Entrechtung zur Wehr setzen, die Beispiele demokratischen Widerstands in Erinnerung halten. Mehr als 90 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind mit ihren Beiträgen in dieser Anthologie vertreten“, erklärt der in Deutschland lebende Verleger eingangs.