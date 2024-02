"Kleiner Spar" zieht bald um: Wann der neue Eurospar im Hatlerdorf eröffnet

Über den neuen Eurospar-Markt

Seit September 2022 entsteht ein Mehrzweckgebäude, indem auch der Eurospar-Markt Platz finden soll. Insgesamt gibt es sieben oberirdische Stockwerke. Unten gibt es Technik- und Garagenebene, im Erdgeschoss ist künftig der Nahversorger untergebracht. Zudem entstehen über dem Markt 30 Mietwohnungen. Auch zusätzliche Büro- und Gewerbeflächen stehen im fertigen Gebäude zur Vermietung. In der Tiefgarage gibt es eine E-Ladestation, die Dächer werden begrünt und mit PV-Anlagen ausgestattet.

"Eröffnung März 2024" liest man am Gebäude.

Eröffnung "noch vor Ostern"

Am Gebäude weist ein Schild auf die Eröffnung im März 2024 hin. Beim VOL.AT-Lokalaugenschein standen bereits erste Regale im neuen Eurospar-Markt. Wie Philipp Frank von der Spar-Zentrale in Dornbirn erklärt, soll der neue Eurospar Dornbirn-Rose "noch vor Ostern" erste Kunden empfangen. Das Team des kleineren bestehenden Spar-Marktes siedelt in den neuen Markt um. Zusätzlich sollen laut Spar 40 neue Stellen entstehen. "Die Wohnungen sowie Büro- und Gewerbeflächen werden zu einem späteren Zeitpunkt fertiggestellt", gibt Frank gegenüber VOL.AT zu verstehen.