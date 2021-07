Kleiner Rollhockey-Nachwuchs ganz groß

Dornbirns junge Rollhockey-Cracks sichern sich ÖM-Medaillen.

Nicht einfach hatten es die U13 und U15-Junioren, welche den Wolfurtern in allen Belangen unterlegen waren. Auf dem Spielfeld schaute es gar nicht so schlecht aus, zeitweise spielten die Teams, die zum Teil mit jüngeren Spielern antraten, frech mit. In den Abschlüssen zeigte sich der Gegner jedoch gnadenlos und somit kamen beide Mannschaften nicht über eine zweistellige Niederlage hinweg. „Das Potenzial ist vorhanden, jetzt heißt es brav weiter trainieren und nicht die Köpfe hängen lassen, wir sind sehr stolz auf die gezeigten Leistungen aller Teams, schließlich haben wir in den Kategorien U9, U13 sowie U15 Silber gewonnen und nicht Gold verloren“, so Marcel Schrattner vom RV Dornbirn zufrieden.