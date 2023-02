Kleiner Junge bringt Skifahrerin zu Sturz - Polizei sucht nach ...

Am Dienstagnachmittag kam es in Lech zu einer Kollision zwischen einer deutschen Skifahrerin und einem bislang unbekannten kleinen Jungen.

Ein bislang unbekannter Skifahrer fuhr am Dienstag in Lech gegen 15.55 Uhr auf der blauen Piste Nr. 201 im Bereich Schlegelkopf/Rudalpe bergab, als er plötzlich einer vor ihm fahrenden 65-jährigen Skifahrerin hinten auffuhr. Die deutsche Staatsangehörige kam infolge zu Sturz, wobei sich diese eine Fraktur am linken Oberarm zuzog.