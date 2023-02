Kleiner Beatboxer startet durch

Vor diesem, ganz besonderen Beatboxer, könnte eine erfolgreiche Karriere liegen.

Denn bei diesem Beatboxer handelt es sich nicht um einen Menschen! Der Name dieses, sehr musikalischen Nymphensittichs lautet "Ginger" und sein Besitzer lädt schon seit geraumer Zeit Videos von seinem außergewöhnlichen Haustier in den Sozialen Medien hoch. Diese werden des Öfteren von bekannten Seiten erneut gepostet und bekommen, wie das folgende Video, über eine Million Likes. Eine erfolgreiche Karriere als tierischer Beatboxer scheint also gar nicht so unwahrscheinlich zu sein.