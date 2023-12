„Kleine Weihnachtsmesse für die Kaiserin“ im Städtle

Weihnachtliches Chorprojekt des Kirchenchores Heilig Kreuz im Seelsorgeraum Bludenz - diesmal wieder unter der musikalischen Leitung des studierten Musikers Christoph Thoma.

“Die wunderbare Krippenmesse wurde im Jahr 1923 der damals im Exil lebenden Kaiserin Zita geschenkt. Das Werk wurde in der Folge von der Familie Habsburg jedes Jahr zu Weihnachten gesungen. Mit seinen eingängigen Melodien und einem einfach ausführbaren Chorsatz stellt es eine Bereicherung des weihnachtlichen Repertoires für jeden Kirchenchor dar”, meint der gebürtige Bregenzer. Erklingen wird die Messe am Christtag, dem 25. Dezember, und zu Dreikönig, dem 6. Jänner, jeweils beim Hochamt um 10.30 Uhr in der Heilig-Kreuzkirche in Bludenz.