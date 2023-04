Kleine und große Projekte finanzieren

Am 3. Mai findet eine Online-Infoveranstaltung zu Fördermöglichkeiten für Jugendprojekte statt.

Ein Nähcafé im Jugendzentrum, ein Podcast produziert von einer Gruppe engagierter Jugendlicher, eine Jugendbegegnung in Italien zum Thema Jungsein in einem Bergdorf, ein Studienbesuch zur Jugendarbeit in Berlin – das sind aktuelle Beispiele von Projekten, die mit einer regionalen oder europäischen Förderung umgesetzt werden. Veronika Drexel vom aha stellt im Rahmen einer Infoveranstaltung Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und große Projekte von und mit Jugendlichen anhand konkreter Beispiele vor.