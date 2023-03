Kleine und große Pistenflitzer

Die Volksschule Tschagguns tauschte eine Woche Schreibstifte gegen Skier

Während der Anfang der Woche der Wettergott den Kindern der Volksschule Tschagguns noch eher kühles Wetter bescherte, hatte er am letzten Tag beim Skirennen ein Einsehen und es hieß Sonne pur. Ganz zu Beginn wurden die Kids in diverse Gruppen nach ihrem skifahrerischen Können eingeteilt. Und auch Snowboardfahren wurde für Interessierte angeboten. Denn die Kinder der Volksschule Tschagguns durften eine ganze Woche lang ihre Schreib- und Rechenutensilien gegen Skier und Snowboards eintauschen. Jeden Vormittag stand Skifahren auf dem Stundenplan. Und das mit den professionellen Skilehrern der Skischule Golm, die die Kids mit viel Spaß und Können begeisterten. Voller Vorfreude blickten die Kinder sodann am Freitag dem traditionellen Skirennen entgegen. Dort wurden Schülermeister und Schülermeisterin in Sachen Ski alpin und Snowboard ermittelt.

Den Titel in diesem Jahr holten sich Ida-Maria Vonier und Jonas Locher in der Kategorie Skifahren, während Clara Grabherr und Luis Bahl sind in der Sparte Snowboard über den Titel freuten. Finanziert wurde die gesamte Skiwoche von den Eltern, der Gemeinde und der Raiffeisenbank Bludenz-Montafon. Für Kinder, die eine Skiausrüstung brauchten, stellte der Intersport diese den Kids sogar kostenlos zur Verfügung. „Die Skiwoche war wirklich bestens organisiert und wir froh, dass die Skiwoche verletzungsfrei stattgefunden hat. Wenn man die leuchtenden Kinderaugen am Ende des Tages sieht, hat sich der organisatorische Aufwand, den so eine Woche natürlich mit sich bringt, wirklich gelohnt“, erklärt die Direktorin der Volksschule Tschagguns, Manuela Wolf, die den frisch gekürten Schülermeistern auch gerne ihre Pokale überreichte.