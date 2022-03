Kleine Tüftler staunten über große Erfindungen

Zweitklässler der VS Leopold erlebten einen spannenden Nachmittag in der aktuellen inatura-Ausstellung.

Dornbirn. „Endlich!“, atmete man diese Woche in der VS Leopold auf. Nach langer Corona-Pause war es den Schülerinnen und Schülern wieder möglich, sich auf Exkursion zu begeben. Und das Schlagwort „wieder auf Entdeckungsreise gehen“ galt für die 2 b am Dienstagnachmittag gleich in doppelter Form. Gemeinsam mit Klassenlehrerin Christine Gurschler ging es zur aktuellen Sonderausstellung der inatura rund um die „Tüftelgenies“. Dabei standen geniale Erfindungen, spannende Tüfteleien und verrückte Geistesblitze im Mittelpunkt.