Kleine Skihelden am Bödele

Der Weihnachtsskikurs vom Skiclub Mühlebach sorgte wieder für Begeisterung bei Klein und Groß.

Dabei stand vor allem der Spaß im Mittelpunkt. Mit verschiedenen Übungen versuchte das Skilehrerteam rund um Obmann Andreas Hammerer ihren anvertrauten „Skifüchsen“ die Skifahr-Technik zu vermitteln. Begeistert zeigten sich auch die Eltern der Kinder, die sich über eine perfekte Organisation freuten. So wurden die kleinen Nachwuchsskihelden an mehreren Stationen in Dornbirn mit eigenen Bussen abgeholt und ans Bödele bzw. auch wieder zurück ins Tal gebracht.

Die nächsten Skikurse stehen bereits an und „Frau Holle“ spielt am Bödele auch tatkräftig mit. „Für die Bambini wird wie üblich in der ersten Schulwoche nach Heilig Drei König jeweils nachmittags ein separater Skikurs angeboten“, erklärt Kursleiter Erich Fussenegger. „Und in den Semesterferien ist nochmals für die Schülerinnen und Schüler ein Skikurs geplant“, ergänzt Fussenegger. Über den Neuschnee haben sich alle – nicht nur die Kinder – riesig gefreut. Somit dürfte dem Skivergnügen nichts mehr im Wege stehen. (cth)