Kleine Schule – Großer Tag

Volksschule Schlins feierte 20 Jahre Sanierung

Schlins. „Auch nach 20 Jahren entspricht das Gebäude weiterhin allen Anforderungen“, stellten sowohl Landtagspräsident Harald Sonderegger, als auch Direktorin Brigitte Voppichler unisono am Tag des großen Jubiläums fest. Sonderegger hatte in seiner damaligen Funktion als Bürgermeister, die Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes eröffnen dürfen, heute war er in nicht nur in seiner offiziellen politischen Rolle vor Ort, sondern auch als stolzer Vater einer Drittklässlerin der Schule. Direktorin Voppichler begrüßte neben Sonderegger, auch Bürgermeisterin Gabi Mähr, Pfarrer Theo Fritsch, Pflichtschulinspektorin Maria Kolbitsch-Rigger sowie ihre Amtsvorgänger Franz Metzler und Wolfgang Lässer.