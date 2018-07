Kleine Schützen auf großer Jagd

Altacher "Wild Turkey Hunters" luden Kinder zur gemeinsamen Pirsch

In den Sommerferien aber gehen die umtriebigen Bogensportler, seit einigen Jahren zusammen mit den Altacher Kindern auf die Jagd mit Pfeil und Bogen. „Wir wollen so der Gemeinde, die sehr viel für uns getan hat, etwas zurückgeben“, erklärt Vereinsgründer und Obmann Gerhard Amann. Gleichzeitig erhofft Amann natürlich eventuell auf einige neue Nachwuchsmitglieder, jeder ab sechs Jahren kann bereits den Sport erlernen. 15 Kinder waren dann gekommen und Amann und sein Team zeigten den jungen Robin Hoods die ganzen Facetten des Bogensports. Das Aufwärmen erfolgte an den Zielscheiben, beim Flu Flu ging es darum den Pfeil so hoch wie möglich zu schießen, ehe noch ein kleiner Wettkampf auf bunte Luftballone stattfand. Zum Abschluss eines heißen und spannenden Kindersommernachmittags, spendierte der Verein den müden Nachwuchsindianern zur Stärkung eine Jause. CEG