Kleine Schauspielstars spielen groß auf

Tannenduft und Kerzenschein zur “wundervollen Märchenzeit im Advent“ der Laienspielgrupe Göfis.

Denn bald ist es wieder soweit. Am Samstag, 8. und Sonntag, 9. Dezember sowie am darauf folgenden Wochenende führen die Mitglieder der Kinder – und Jugendtheatergruppe jeweils um 15 Uhr das tolle Märchen „Die kleine Hexe“ im Vereinshaus in Göfis auf. Unter der Leitung von Jutta Hammerer und Dietrich spielen Emilia Kaufmann, Lena Martin, Ronja Feurstein, Sophia Halbeisen, Naomi Sollat, Darius Hilbrand, Moriz und Marie Delpin, Anja Zizer, Moana Gassner, Leonie Burtscher und Karla Herkommer sowie der Neuzugang Melina Reiter, welche sich auf ihren ersten großen Auftritt freut. Als lustiger Gast wird auch die Regisseure Jutta Hammerer in der Rolle der Vogelscheuche zu sehen sein.