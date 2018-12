Kleine Schauspieler zeigen großes Talent

„Die kleine Hexe“ wurde von Nachwuchs der Laienspielgruppe Göfis inszeniert.

GÖFIS Ein Märchen zur Weihnachtszeit: Göfis Nachwuchsschauspieler zeigen sich bei der neuesten Inszenierung von ihren besten Seiten. „Die kleine Hexe“ – nach dem Weltbestseller von Ottfried Preußler – war das Stück, dass die Darsteller die letzten Wochen fleißig geprobt haben. Das festlich dekorierte Vereinshaus, das mit viel Liebe gebaute Bühnenbild sowie magische Hexenmomente sorgen für die richtige Stimmung. Unter der Leitung von Jutta Hammerer und Armin Dietrich spielen Emilia Kaufmann, Lena Martin, Ronja Feurstein, Sophia Halbeisen, Naomi Sollat, Darius Hilbrand, Moriz und Marie Delpin, Anja Zizer, Moana Gassner, Leonie Burtscher und Karla Herkommer sowie der Neuzugang Melina Reiter. Als lustiger Gast ist auch die Regisseurin Jutta Hammerer in der Rolle der Vogelscheuche zu sehen.

Walpurgisnacht naht

„Die kleine Hexe“ hat doch schon 127 Jahre auf dem Buckel. Sie lebt im tiefen Wald mit ihrem sprechenden Raben Abraxas und verbringt viel Zeit damit, in ihrem Hexenbuch zu lesen und das Hexen zu lernen. Mit 127 ist gilt man unter den Hexen als zu jung, um an der Walpurgisnacht teilzunehmen. Um diesen sehnlichen Wunsch nachzugehen, mischt sich die kleine Hexe in der besagten Nacht unter das „Hexenpartyvolk“. Rasch wird sie von Wetterhexe Rumpumpel entdeckt und verpetzt. Sie wird zur Oberhexe gebracht und dort wird vereinbart, dass sie nächstes Jahr nur teilnehmen darf, wenn sie neben den Prüfungen beweist eine „gute Hexe“ zu sein. Viele Lektionen aus dem Hexenreich überbrachten die Schauspieler dem Publikum. „Freitags beispielsweise ist das Hexen verboten“ wissen nun auch die jungen und alten Gäste des Vereinshauses.