Kleine Projekte mit großer Wirkung

Die Initiative „EureProjekte“ fördert junge Ideen mit bis zu 750 Euro.

Luca (17 Jahre, aus Sonntag) hat die Quarantäne seiner Familie genutzt und ein erfolgreiches Projekt im Großen Walsertal auf die Beine gestellt. Er entwickelte ein Online-Bestellsystem in Kombination mit einem Abholschrank und konnte den örtlichen Nahversorger dafür begeistern. Fachliche Unterstützung bekam der Jugendliche von einem Elektriker und Schreiner aus der Verwandtschaft – finanzielle Unterstützung gab es über das Förderprogramm „EureProjekte“. „Ich meldete mich beim aha, der Anlaufstelle für das bundesweite Projekt hier in Vorarlberg und schilderte meine Idee. Dann musste ich einen Projektantrag ausfüllen, der in Wien von einer Jury bewertet wurde. Schließlich bekam ich eine Zusage für das Förderprogramm – ohne EureProjekte hätte ich das Projekt womöglich gar nicht umsetzen können“, erzählt Luca Nigsch.