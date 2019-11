Kleine Piepmätze ganz groß

Der Vorarlberger Kanarien- und Ziervogelzuchtverein lädt zur Vogelschau nach Schwarzach.

Am kommenden Wochenende dreht sich im Gemeindesaal alles um kleine Vögel aus aller Welt. Liebhaber der gefiederten Tiere aus dem gesamten Bodenseeraum treffen sich in der Hofsteiggemeinde zur größten Vogelschau Westösterreichs. Der Veranstalter, der Vorarlberger Kanarien- und Ziervogelzuchtverein Bregenz, freut sich auf viele interessierte Gäste. Die Mitglieder des Vereins widmen sich in ihrem Hobby ganz der Zucht und Erhaltung fremdländischer Vögel, wie etwa farbenprächtigen Kanarienvögeln, Kleinsittichen, Papageien oder Wellensittichen. „An den zwei Ausstellungstagen haben die Besucher die Möglichkeit, die Tiere nicht nur zu bestaunen, sondern auch nützliche Tipps zur Vogelhaltung aus erster Hand zu erhalten“, erklärt der Bildsteiner Vogelzüchter Norbert Gunz. Die Vogelzüchter geben gerne das ganze Jahr über bei Fachvorträgen, Exkursionen, Versammlungen oder gemeinsamen Ausflügen Informationen zum Thema „Vogelzucht“ an Interessierte weiter.