Kleine Leute ganz groß

Bepackt mit ausgedientem Spielzeug, machten sich Lustenaus kleine Geschäftsleute auf zum Kirchplatz.

Unter Dach, geschützt vom Regen, war ein langer Tisch aufgebaut, an dem die Kleinen ihre Ware zum Verkauf anboten. David und Isabella priesen alles an, was im Kinderzimmer nicht mehr gebraucht wird: „Wir kaufen uns dann neue Sachen!“ Luis der Lesefuchs hatte eine große Anzahl an Büchern dabei, die er nach eigenen Angaben alle schon mindestens „acht Mal“ gelesen hat. Auch ein paar alte Klamotten bot Luis zum Kauf an. Demma feilschte gemeinsam mit Mama Mirella mit den Kunden, auch ihre Puzzles und Stofftiere haben den Zentit überschritten und waren bereit, den Besitzer zu wechseln. Lucia hatte für Samstagnachmittag ihre Geburtstagsparty geplant: „Ich verkaufe meine ausgedienten Spielsachen, schließlich bekomme ich heute ganz viele neue Sachen.“ Geholfen hat ihr beim Verkauf ihre kleine Schwester Livia (4), selbst sie hatte ein paar Dinge mitgebracht, für die sie schon zu alt ist. Einerlei, wofür die Kids das erwirtschaftete Geld schlussendlich ausgeben, die kleinen Geschäftsleute legten einen beeindruckenden Geschäftssinn an den Tag und hatten eine Menge Spaß an jedem verdienten Euro.