Kleine Händler im Reichshofsaal

Der diesjährige Kinderflohmarkt musste wegen Regen in den Reichshofsaal verlegt werden.

LUSTENAU Im Rahmen des Luschnouar Marktes fand vergangenen Samstag der offene Kinderflohmarkt im Foyer des Reichshofsaales statt. Unter dem Motto „Kinder für Kinder“ boten rund 30 kleine Händler ihre alten Spielsachen an. Neben Teddybären, Brettspielen und Bücher wurden auch Puppen und Puzzles verkauft. Jeden ersten Samstag im Monat öffnet das Kindercafé in der Schülerbetreuung seine Pforten. An diesem Samstag wurde die Aktivität ursprünglich an den Kirchplatz verlegt. Aufgrund des regnerischen und kalten Wetters zog der Flohmarkt in den Reichshofsaal. Dort genossen die Kids Donuts und Getränke, verkauften ihre Spielsachen und machten an den anderen Tischen mit dem verdienten Geld das ein oder andere Schnäppchen.