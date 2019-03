"Kleine Germanen": So werden kleine Kinder zu Nazis!

Der Kinofilm "Kleine Germanen" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Dokumentar- und Animationsfilm und wurde von der Kritik schon hochgelobt.

Video: Trailer von “Kleine Germanen”

Elsas Opa ist ein Nazi

“Kleine Germanen” erzählt aber auch die Geschichte des kleinen Mädchens Elsa, eine animierte Figur, die in eine rechtsextreme Familien hineingeboren und tagtäglich darauf getrimmt wird, das vermeintlich “Fremde” zu hassen. Elsas Opa ist ein Nazi, der unbedingt will, dass sie Hitler’s “Mein Kampf” liest. Das kleine Mädchen kann sich dem Einfluss nicht entziehen. Wie fühlt es sich für einen kleines Kind an, in so einer Welt aufzuwachsen, in der Mitgefühl ganz offensichtlich zweitrangig ist und “die Nation” über allem steht? Und vor allem, was wird aus diesen “kleinen Germanen”, wenn sie später einmal erwachsen sind? Der Film zeigt auf der einen Seite den Kampf für Freiheit und Demokratie und auf der anderen das Streben nach nationaler Isolation. Von Filmkritikern wurde die Bedeutung von “Kleine Germanen” schon hochgelobt und komme genau zur richtigen Zeit. Jetzt wurde der Trailer zu “Kleine Germanen” veröffentlicht. In Deutschland läuft der Film am 9. Mai in ausgewählten Kinos an.