Kleine, feine Lesung in der Buchhandlung M&M

Michael Vögel las aus seinem Debüt Roman "QUASI JESUS"

Klaus Bei “QUASI JESUS„ setzt sich ein Autor, in der Hoffnung, seine Schreibblockade zu überwinden, in ein kleines Bergdorf ab.

“Mit einem Antiheimatroman ist der Autor vor sieben Jahren gefeiert worden, kein Wunder also, dass die Dorfbewohner sich durch den Schriftsteller beobachtet, gar bedroht fühlen. Sie befinden sich mitten in den Vorbereitungen für die alle fünf Jahre stattfindenden Passionsspiele. Darüber hinaus spaltet ein geplantes Riesenhotel die Dorfbewohner. Neben dem Protagonisten, der sich nicht an die unausgesprochenen Regeln des Dorfes hält, gibt es noch andere, die mit diversen Drogen, Affären und Rivalitäten den uralten Traditionen und dem Dorfgasthaus “Zum Hirschen” trotzen. Als das Dorf aufgrund heftiger Schneefälle länger von der Außenwelt abgeschnitten ist, eskaliert die Situation und es beginnt, ums Überleben zu gehen”, diese Passage und andere Stellen mehr las Vögel aus seinem Roman vor.