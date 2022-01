Kleine Brücke auf dem „Schlossweg“ instandgesetzt

Lochau. Längere Zeit war der beliebte Schlossweg gesperrt, denn die kleine Brücke über den Hoferbach musste nach einer Überprüfung der Tragfähigkeit durch einen Statiker erneuert werden. Jetzt sorgt der neue Brückensteg wieder für den sicheren Durchgang.

Auf naturbelassenen Wegen gelangt man in Lochau vom Schloss Hofen an den Bodensee. Zuerst über den „Schlossweg“ und nach der Querung der L1 Landstraße weiter rechtsseitig des Ruggbaches auf Hörbranzer Gemeindegebiet bis hinunter zum Kloster Alberloch. Von dort geht es dann über die L18 Hörbranzer Straße auf dem „Salvatorweg“ weiter, nun linksseitig des Ruggbaches bis hinunter zur L190 Lindauer Straße und an den See.