Kleine Bilder mit großen Anliegen

Dornbirn. Die Adventzeit ist angebrochen, kalte Wintertage und die frühe Dunkelheit lassen einen gerne zu Hause in Gemütlichkeit verweilen. Gerade diese Zeit inspiriert Prof. Gerhard Winkler, wie er sagt, zur Malerei mit religiösem Hintergrund. In seinem Atelier im oberen Stockwerk seines Hauses in Haselstauden ist abends oft länger Licht. Seine Gedanken über die vorherrschende turbulente Zeit bringt er mit Pinsel und Farbe auf Votivtafeln zum Ausdruck. Die kleinformatigen Bilder werden auf Holz, Leinwand, Blech oder hinter Glas gemalt. Sie finden vorwiegend Platz in Kirchen und Klöstern. Bekannt dafür ist das Kloster in Altötting in Oberbayern, wo im Rundgang der Gnadenkapelle unzählige Votivtafeln zu sehen sind. Die älteste noch erhaltene Votivtafel stammt aus dem Jahr 1501. Die kleinen Gemälde bringen Bitten zum Ausdruck, Gelübde, aber auch Dank für erhaltenen Beistand. „Die Votivbilder drücken eine Art von Volksfrömmigkeit aus“, weiß der Dornbirner Künstler, obgleich eine Verdünnung des christlichen Glaubens deutlich merkbar sei.