Klein â€žAlly Pallyâ€œ in der Gymnasiumsporthalle

Ranglisten-Dartturnier für den guten Zweck in Lustenau

138 Herren und 51 Damen waren bei diesem Ranglistenturnier in Lustenau am Start und sorgten für spannende Duelle. Im Stile des berühmten Ally Pally Palastes in London, wo in jedem Jahr die Darts-WM stattfindet, kämpften die Teilnehmer in den verschiedenen Kategorien um den Turniersieg und wichtige Punkte. Bei den Herren konnte sich am Ende Dragan Simic durchsetzen und der Damentitel ging an Heidi Herter. Das Mixeddoppel ging an Rebecca Jenic und Partner Dragan Simic, und im Jugendbewerb hatte an diesem Wochenende David Laritz das bessere Ende für sich. Am Sonntag fand auch noch das Damendoppel statt, welches an Marion Schmid und Conny Jussel ging und bei den Herren war das Doppel Kevin Nußbaumer mit Partner Tom Christodulu siegreich.