Der Weihnachtsmarkt in Tschagguns bestach durch umfangreiches Rahmenprogramm

Klein aber fein präsentierte sich der Weihnachtsmarkt in Tschagguns, der traditionell immer am 8. Dezember auf dem Vorplatz der Volksschule Tschagguns stattfindet. Nach der Messfeier wurde er um 10 Uhr offiziell eröffnet und die Volksschulkinder von Tschagguns gaben um 11 Uhr mit Direktor Rainer Schlatter zur Einstimmung mit zwei Liedern eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens. Zahlreiche Besucher tummelten sich bereits am Vormittag zwischen den liebevoll dekorierten Weihnachtsstände mit handgefertigten Produkten.