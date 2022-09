Kleidungsstücke wechseln wieder ihre Besitzer

Am kommenden Samstag findet im „dô“ in Lustenau der begehrte Kleidertausch statt.

Lustenau Es darf wieder gestöbert und getauscht werden. Im „dô“ in Lustenau wechseln am Samstagnachmittag die Kleidungsstücke ihre Besitzer. Nicht mehr getragenen aber gut erhaltene Kleidung darf am Freitag zwischen 15 bis 18 Uhr direkt im ehemaligen Carla-Gebäude im „dô“ abgegeben werden.

„Wir waren im Vorfeld auf vielen Spielplätzen, auf dem Kirchplatz und haben auch die Menschen vor den Supermärkten angesprochen und ihnen unsere Flyer verteilt“, erzählt Mitorganisatorin Helga Kräutler. Interessant war für sie, dass viele Menschen gar nicht wussten, wo sich das „dô“ befindet und dass es einen Kleidertausch in der Gemeinde gibt. „Erst nachdem ich erklärt habe, dass das „dô“ im ehemaligen Carla-Gebäude ist, konnten mir einige folgen“, so Kräutler. „Hier haben wir noch großes Potenzial. Wir müssen unsere Idee des nachhaltigen Kleidertragens weiterhin an die Menschen bringen“, so Kräutler. Einige Mütter haben Kräutler gefragt, ob sie auch Kinderkleidung vorbeibringen dürfen. „Selbstverständlich, darf alles gebracht werden“, sagt sie. „Wir möchten für jeden etwas anbieten.“ Am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr können kostenlos Kleidungsstücke getauscht werden. „Denn auch wenn man etwas nicht mehr tragen möchte, verdient diese Kleidung eine zweite Chance. Jemand anderes freut sich darüber“, resümiert Kräutler die Grundidee der Tauschbörse. bvs