Kleidertauschparty statt Fast Fashion

Ein Projekt des OJAD-Mädchen*treffs beschäftigte sich mit Nachhaltigkeit in der Mode.

„Um ein Umdenken zu bewirken, braucht es vor allem ein Bewusstsein der jungen Generation. Wenn es uns gelingt, Kleidung zu schätzen, mit ihr pfleglich umzugehen, sie zu reparieren, sie anders zu kombinieren oder auch mal mit anderen zu tauschen, dämmen wir die Kleiderflut ein und tragen dazu bei, die Modebranche fit für die Zukunft zu machen“, so Projektleiterin Tabea Hampel. In Workshops setzten sich die jungen Frauen mit der Produktion sowie dem Konsum von Mode auseinander und entwickelten verschiedene Formate, um auf die Problematik der Fast-Fashion-Industrie aufmerksam zu machen. „Neben dem vordergründigen Ziel, sich mit der Modeindustrie vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit zu beschäftigen, ging es vor allem darum, Mädchen zu befähigen, selbstständig ihre Ideen umzusetzen“, so Tabea Hampel.