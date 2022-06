Kleidertausch – wichtiger Beitrag zum Schutz des Klimas

Beim Kleidertausch im „dô“ wechselten zahlreiche Kleidungsstücke ihre Besitzer.

Lustenau Im Zuge der Vorarlberger Umweltwoche fand am Samstagnachmittag ein Kleidertausch im „dô“ in der Dornbirnerstraße in Lustenau statt. Zahlreiche Kleidungsstücke wurden bereits im Vorfeld bei den fünf Organisatorinnen abgegeben. Am offiziellen Kleidertauschtag folgten rund 250 Personen der Einladung und freuten sich über allerlei „neue“ Kleidungsstücke.

Mehr Wertschätzung

„Ich beziehe meine Kleidung und die meiner Kinder hauptsächlich aus Second Hand und aus Tauschbörsen“, erzählte Sandra Pozzera beim Kleidertausch im „dô“. Ihr und Besucherin Simone Thurnes liegen besonders die Nachhaltigkeit sehr am Herzen. „Wir haben alle so viele Kleidungsstücke. Wenn ich daran denke, unter welchen Arbeitsbedingen diese größtenteils hergestellt werden, so liegt es auf der Hand, weshalb wir Tauschbörsen besuchen“, so Pozzera.

Weg von schneller Mode

Kritisch betrachtet auch Monika Maier den Trend zu der schnellen Mode. „Ich will keine schnelllebige Mode konsumieren. Mir ist es wichtig, dass Kleidungsstücke nicht nach ein paar Monaten einfach im Müll landen“, sagte sie. Auch sie besucht schon seit Jahren Kleidertauschbörsen und ist zufrieden mit dem Angebot. Lediglich im Bereich der Männerkleidung gibt es noch Aufholbedarf, wie die Besucher und auch die Organisatorinnen bestätigen. „Mein Mann und der meiner Freundin würden ebenfalls bereits gebrauchte Kleidung tragen. Leider ist das Angebot für Männer noch nicht so ausgereift“, sagte Pozzera.

Großer Andrang