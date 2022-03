Kleidertausch im Weidach 2022 mit Spendenaktion

Der bestens besuchte, zweimal jährlich stattfindende Kleidertausch des Vereins d’Weidacher in Bregenz fand im Ende März in der Garage des Hotel Schwärzler statt und war ein voller Erfolg.

Neben dem Hotel Schwärzler mit seiner Garage hat auch der Elternverein der Schule Weidach die Veranstaltung mit feiner Verpflegung unterstützt: Mehrere Eltern verkauften den Shopper*innen selbstgebackene Brötchen, Croissants, Kuchen und Kaffee oder Limo.



Bekleidung, Lebensmittel und rund 900 Euro für die Ukraine

Wie jedes Jahr spendete der Verein d‘Weidacher sämtliche übriggebliebene Kleidung an Menschen in ärmeren Ländern. Die Spenden-Überbringerin Ricki Meusburger aus Lauterach holt meist mehrere Säcke an Bekleidung ab und bringt sie direkt nach Rumänien, Bulgarien etc. – und dieses Jahr auch nach Moldawien.