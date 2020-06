Kleiderspenden an die Caritas wieder in vollem Umfang möglich

„Die Rücksichtnahme der Bevölkerung während der Corona-Hochphase hat uns sehr geholfen. Zwischenzeitlich haben wir wieder ausreichend Lagerkapazitäten und freuen uns, wenn uns die Vorarlberger Bevölkerung gut erhaltene Kleiderspenden zur Verfügung stellt.“

Borna Krempler ist in der Caritas Vorarlberg zuständig für die Kleidersammlung. „Covid 19“ stellte ihn und die Mitarbeiter*innen des carla Tex Kleidersortierwerks in Hohenems vor besondere Herausforderungen: Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter*innen, geschlossene Geschäfte und die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung speziell im Frühjahr führten zu Engpässen in der Sortierung und im Lager.