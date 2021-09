„Kleider zum Feste feiern und Fahrrad fahren“

Zum 10-Jahr-Jubiläum der Marke „Kleidheit“ bat Modedesignerin Susanne Bell ihre Kundinnen zur Feier in ihrem „Kleidheit“-Kleid zu kommen, was alle auch gerne taten.

Vor zehn Jahren gründete Modedesignerin Susanne Bell ihr Modelabel „Kleidheit“. Vor knapp sechs Jahr ist sie in der Marktstraße 42 in Hohenems sesshaft geworden. Erste Erfolge verzeichnete sie mit ihren „Kleidheit“-Kleidern auf Messen, wie die „Blickfang“ in Zürich und Stuttgart oder die „femme“ im Bonner Frauenmuseum.