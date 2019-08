Kleider tauschen statt neu kaufen

Am 16. und 17. August finden im aha Dornbirn Kleidertauschpartys von Fridays for Future Vorarlberg statt.

Wer kennt es nicht – der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten, dennoch hat man „nichts“ zum Anziehen? Kleidung tauschen, statt neu kaufen ist eine von vielen Alternativen. Damit schont man nicht nur die Geldtasche, sondern auch die Umwelt. Besonders wenn man bedenkt, welche Weltreise manche Kleidungsstücke hinter sich haben, bevor sie in unserem Schrank landen. „Fridays for Future versucht den nachhaltigen Konsum von Kleidung zu unterstützen und durch eine Kleidertauschparty einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen“, sagt Aaron Wölfling, Sprecher von Fridays for Future Vorarlberg.

Die Kleidertauschpartys von Fridays for Future Vorarlberg finden am Freitag, 16. August von 16 bis 20 Uhr und am Samstag 17. August von 9 bis 13 Uhr in den Räumlichkeiten des aha Dornbirn in der Bahnhofstraße 12 statt. Das Konzept ist einfach: JedeR kann gut erhaltene Kleidung, die aus diversen Gründen nicht mehr getragen wird, mitbringen und im Gegenzug gratis Kleidung von anderen mitnehmen.