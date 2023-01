Klecksen, Schmieren, Patzen: DAS ist Kunst!

Was anfangs nur nach einer riesigen Kleckerei aussieht, verwandelt sich im Laufe des Videos in ein faszinierendes Kunstwerk.

Von Großbritannien bis New York: Der Künstler Paul Kenton ist für seine Stadtbilder bekannt. Sie fangen die Einzigartigkeit verschiedenster Städte auf der ganzen Welt ein. Paul arbeitet unter anderem mit Farbschichten, Klecksen, Schmieren oder tropfenden Linien und will damit seine BetrachterInnen transportieren, also die Stimmung, das Tempo und das Licht einer bestimmten Szene vermitteln. Im nachfolgenden Video setzt der Künstler den Times Square in New York künstlerisch um.