Klavierkonzert im Innsbrucker Alpenzoo

Die Klavierschüler der Rheintalischen Musikschule musizierten gemeinsam mit jenen aus Innsbruck im Alpenzoo.

Lustenau/Innsbruck Die Kulisse für das gemeinsame Klavierkonzert der Rheintalischen Musikschule und der Musikschule Innsbruck hätte faszinierender nicht sein können. Direkt vor dem weltgrößten Kaltwasser-Aquarium im Alpenzoo Innsbruck wurde ein Klavierflügel für die Schüler aufgestellt. Beide Musikschulen luden mit ihren Klavierklassen zum Gemeinschaftskonzert ein. Vergangenes Jahr kamen die Innsbrucker nach Höchst, um gemeinsam zu musizieren. Dieses Jahr durften die Lustenauer Schüler nach Innsbruck kommen. „Es ist für uns ein Geschenk, dass wir in diesem wundervollen Ambiente musizieren dürfen“, sagte Doris Glatter-Götz, Direktorin der Rheintalischen Musikschule, und bedankte sich für die Einladung. „Es ist schön, in so einem Austausch miteinander zu sein.“