Klavierklänge für die Ukraine

Mit einem klassischen Benefizkonzert wurde am BGD der neue Konzertflügel eingeweiht.

Dornbirn. In den Reihen der Schüler des BG Dornbirn sind einige musikalische Talente. Davon konnten sich die Besucher eines klassischen Benefizkonzerts für die Ukraine überzeugen. Anlass war die Einweihung eines neuen Konzertflügels, den das Dornbirner Gymnasium einem anonymen Spender zu verdanken hat. „Unser Dank gilt nicht nur dem großzügigen Spender, sondern auch Cristina Stefanon und Stefan Nobis, die österreichweit Flügel für uns ausprobiert haben und Erika Schuster, als organisatorisches Mastermind hinter der Operation Konzertflügel. Möge die Musik heute ihre friedensstiftende Wirkung entfalten“, begrüßte der Direktor des BGD Markus Germann die geladenen Gäste.

Der neue Konzertflügel hat einen fixen Platz im Festsaal des BG Dornbirn, wo auch in Zukunft die jungen Musiktalente eine Bühne bekommen sollen. Beim Benefizkonzert wurde hohe musikalische Qualität geboten – es spielten ausschließlich Schüler des BGD, darunter einige Prima la Musica Preisträger wie Yihan Wang oder Pius Verkleirer. Mit Nina Diem ließ auch eine zukünftige Schülerin den Flügel erklingen. Durch den Abend führte Katharina Kriz als Moderatorin. „Das Programm bietet Musik zum Entspannen nach einem langen Arbeitstag“, meinte die Achtklässlerin. Den musikalischen Abschluss machte Raffaela Witzemann, die im vergangenen Jahr am BG Dornbirn maturiert hat und aktuell an der Musikhochschule Freiburg studiert. Mit ihrer Interpretation von Chopins Etude op. 10 Nr. 4 sorgte sie bei vielen Besuchern für Gänsehautfeeling.