Klavierklänge auf höchstem Niveau von Laurah Maddalena Kasemann

Bludenz. Die 20-jährige Pianistin sorgte in der Remise Bludenz für einen facettenreichen Klavierabend für Musikgenießer aller Altersklassen und erhielt dafür höchste Anerkennung vom zahlreich erschienenen Publikum.

„Licht senden in die Tiefe des menschlichen Herzen - des Künstlers Beruf“. So beschrieb Robert Schumann einst die Tätigkeit eines Musikers und unter diesem Motto stand auch der Abend des Klavierrezitals von Laurah Maddalena Kasemann am 14. Mai in der Remise Bludenz. Vor ausverkauften Rängen präsentierte die Pianistin mit Franz Schuberts a-Moll Sonate D.845 und dem 1. Band von Robert Schumanns Fantasiestücken op. 12 zwei der größten romantischen Komponisten des 19. Jahrhunderts. Bei beiden Werken kommt einerseits die Schwermut zur Geltung, welche das Leben beider an Syphilis erkrankten Komponisten zeichnete, andererseits auch die Hoffnung und der Frieden, welche sie in der Musik für sich fanden. Mit ihrer ausgezeichneten Spielweise ließ Laurah Maddalena Kasemann kraftvolle Klavierklänge durch die Ränge der Remise hallen. Die zahlreich erschienenen Liebhaber der klassischen Musik dankten es dem jungen Ausnahmetalent mit Applaus und Anerkennung.