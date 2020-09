Klausur der neuen Gemeindevertretung von Göfis

Bei einem ganztägigen Workshop in der Propstei St. Gerold wurde gemeinsam das Arbeitsprogramm für die kommende Legislaturperiode erarbeitet.

Unmittelbar nach der konstituierenden Sitzung der neuen Gemeindevertretung lud Bgm. Thomas Lampert die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, sowie die ersten Ersatzmitglieder aller vier Fraktionen zu einer gemeinsamen Klausur in die Propstei St. Gerold ein. Ziel war es, anstehende Theme und Projekte zu sammeln und in ein Arbeitsprogramm überzuleiten, welches dann verschiedenen Ausschüssen und Projektgruppen zugeordnet wurden. „Das gute politische Klima, welches in den letzten Jahren in Göfis gepflegt wurde, soll weiterhin bestehen bleiben. Deshalb haben wir gemeinsam die Themen erörtert und das Programm definiert“, begründet Bgm. Thomas Lampert die Einladung zur Klausur, welcher die alten und neuen Mandatare fast vollständig gefolgt sind.