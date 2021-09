Klauserin steht in Skandinavien vor einer großen Bewährungsprobe

Seit Kurzem ist die Eishockeyspielerin Sabrina Kühne beim Klub Hvidovre in Dänemark unter Vertrag.

KLAUS. Seit zwei Monaten ist für die erst 21-jährige Sabrina Kühne aus Klaus Hvidovre ein südwestlicher Vorort von der Dänischen Hauptstadt Kopenhagen das neue Zuhause. Die Eishockeyspielerin wird in dieser Saison für den dänischen Serienmeister IK Hvidovre das Tor hüten. „Es ist eine große Möglichkeit für mich, auf einem sehr hohen Niveau viel Spielpraxis zu erlangen und mich stetig zu verbessern. Der Verein hat mich kontaktiert und mich vom Wechsel nach Dänemark überzeugt. Sie waren auf der Suche nach Verstärkungen und der professionelle Klub arbeitet auf höchstem Niveau. So was habe ich noch nie erlebt und es gilt die große Chance zu nützen. Ich will den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen“ sagt Sabrina Kühne. Die gelernte Werkzeugbautechnikerin steht mit dem neuen Arbeitgeber vor einer großen Bewährungsprobe. Über fünfzig Spiele wird die Klauserin mit dem Klub Hvidovre in der Dänischen 1. Liga, im Cup und zusätzlich noch in der zweiten schwedischen Spielklasse in den nächsten Monaten bestreiten. Sie will als einzige Österreicherin und einzige Ausländerin in Hvidvore natürlich beim neuen Verein die Nummer eins zwischen den Pfosten werden und ein Ausrufezeichen setzen. Durch die professionellen Bedingungen und den hohen Standard erhofft sich Kühne auch für die österreichische Frauen Nationalmannschaft im Eishockey interessant zu werden. „Es ist und bleibt ein großer Traum mit Österreich einmal bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen und auch im Tor zu stehen. Diesem großen Ziel wird alles untergeordnet“, fügt Kühne hinzu. Die Einberufung in die rot-weiß-rote Auswahl und dort zu spielen ist ein großes Thema. Vorerst gilt aber die volle Konzentration mit Hvidvre in Dänemark und Schweden den Meistertitel und den Cupsieg zu holen. Die letzten drei Jahre war Sabrina Kühne bei den Schweizer Topklubs ZSC Lions Zürich und GCK Zürich unter Vertrag. Weitere Stationen als Eishockey-Torfrau von der Oberländerin waren der SC Rheintal, VEU Feldkirch und HC Samina Rankweil. Der Bruder Patrick Kühne spielt zur Zeit beim Alps Hockey League Teilnehmer Bemer VEU Feldkirch. Schon mit dreieinhalb Jahren stand sie erstmals auf dem Eis und seitdem geht die aktive Laufbahn ständig bergauf. Sabrina Kühne ist noch lange nicht am Höhepunkt angekommen.VN-TK