Klauser und Götzner Ringer verpassten Einzelsieg knapp

Starker Auftritt von mehreren Nachwuchsringer der beiden Ländle-Hochburgen in Tallinn in Estland.

KLAUS/GÖTZIS. Über 2400 Starter aus 32 Nationen beteiligten sich beim größten Ringer-Nachwuchsturnier in Europa in Tallinn in Estland. Dabei zogen der Freistilspezialist und Österreichs Unter-20-Nationaltrainer Dominic Peter vom KSK Klaus und Oleksandra Kogut Markotenko vom KSV Götzis und Österreichs Frauen Nachwuchs-Nationaltrainerin nach dem guten Abschneiden ein zufriedenes Resümee. Die Ausbeute der Nachwuchsringer aus Klaus und Götzis kann sich sehen lassen. Mit zweimal Silber, einmal Bronze und zwei Top-Ten Platzierungen kehrten die Nachwuchshoffnungen aus Estland zurück. Der Klauser Leonhard Junger belegte in der 130 kg Klasse der Unter-20-Jährigen den guten zweiten Endrang. Er gewann im Schwergewicht in der Stilart Greco die ersten beiden Kämpfe klar mit technischer Überlegenheit und musste sich erst im Finale Pijus Baldysius aus Litauen geschlagen geben. Platz zwei erreichte auch die Götznerin Elena Gassner bis 55 Kilogramm in der Unter-20-Kategorie. Sie überzeugte mit drei Siegen und verlor nur gegen die Norwegerin Felicitas Domajeva mit 4:12-Punkten und gewann die Silbermedaille. Den dritten Podestplatz holt die KSK Klaus Athletin Emilia Hartmann (62 kg). Auch Hartmann überraschte mit drei Erfolgen und nur einer Niederlage gegen die Turniersiegerin Hedda Holm aus Schweden und stand völlig zurecht auf dem Podest. Für eine Topleistung sorgte Paul Maier vom KSK Klaus. Die ersten fünf Kämpfe konnte das Talent klar gegen starke Ringer aus Amerika, Finnland, Schweden und zweimal gegen Sportler aus der Ukraine gewinnen. Im Halbfinale war für Maier gegen den starken Ukrainer Yakuyshyn mit 2:10 nach Punkten Endstation. Nach dem Turniersieg in Zagreb war der vierte Platz für Paul Maier eine Bestätigung für seine ausgezeichnete Form. In einem Topstarterfeld wurde der Klauser Lukas Lins in der Klasse bis 79 kg guter Neunter. Mit Linus Häusle (Götzis) und Daniel Struzinjski, Christian Duelli, Marco Begle und Luca Hartmann (alle Klaus) schnupperten weitere junge Mattensportler aus den beiden Ländle-Ringerhochburgen erstmals Luft auf der europäischen Bühne. Am kommenden Wochenende werden am Samstag, 1. April/Sonntag 2. April in der Klauser Mittelschulturnhalle die österreichischen Staatsmeister in beiden Stilarten Freistil und Greco im Nachwuchs ermittelt. Dabei darf man mit einer wahren Medaillenflut rechnen. An beiden Tagen ist der Veranstaltungsort bestens bewirtet. VN-TK