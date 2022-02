Klauser Ortskanalisation weiter auf dem Prüfstand

In der Vorderlandgemeinde startet der zweite Teil der Überprüfung der öffentlichen Kanalisation und privaten Hausanschlussleitungen.

Klaus. Um den Zustand der Klauser Kanalisation umfassend darzustellen und die Voraussetzungen für ein Wartungs- und Sanierungskonzept zu schaffen, wird in Klaus seit dem vergangenen Jahr an der Erstellung eines Kanalkatasters gearbeitet. In den kommenden Tagen werden diese Arbeiten im östlichen Gemeindegebiet von Klaus fortgesetzt.