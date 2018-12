Klauser Nachwuchsringer sind die besten Österreichs

Zum siebenten Mal in Folge holt sich der Nachwuchs des KSK Klaus das Rote Band für die beste Jugendarbeit Österreichs.

Seit vielen Jahren steht die Nachwuchsarbeit beim KSK Klaus an oberster Stelle. Viele ehemalige Spitzenringer vom KSK bilden die Stars von morgen aus. Christian Hartmann, Mario Hartmann und Norbert Hartmann um nur ein paar zu nennen kümmern sich um die Zukunft des Klubs. Zum siebenten Mal in Folge wurde der KSK Klaus Nachwuchs mit dem roten Band der besten Nachwuchsarbeit Österreichs ausgezeichnet. Seit 2012 holt sich der KSK Nachwuchs den österreichweiten Cupbewerb. In diesem Jahr gab es 33 (!) Medaillen bei nationalen Meisterschaften im Einzelbewerb. In der stark besetzten Rheinal-Schülerliga Mannschaftsmeisterschaft gab es heuer wie schon so oft den Meistertitel. Auf der internationalen Bühne gab es bei EM- und WM-Teilnahmen der jungen Klauser Mattensportler mehrere Edelmetalle.