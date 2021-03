Klauser Kinder sagen Danke

Geschenke und Jause für Tippi an das Bauhofteam

Klaus. Vor wenigen Tagen bauten und errichteten in Folge die Mitarbeiter des Klauser Bauhofes rund um Leiter Benjamin Dobler am Waldspielplatz am Tschütsch ein neues hölzernes Tippi, welches die das in die Jahre gekommen Vorgängermodell ersetzte und nun die nächsten Jahre vor allem für Kindergartenkinder als Spielmöglichkeit dienen wird. Nun bedankte sich im Gegenzug das Kindergartenteam rund um Leiterin Martina Böckle beim Bauhofteam. Neben einer selbstgemachten Zeichnung, die auch gleich auf dem schwarzen Brett aufgehängt wurde, gab es für die fleißigen Bauhofmitarbeiter, die diesen Winter gerade in Sachen Schneeräumung voll gefordert waren, daneben aber trotzdem den Gemeindenachwuchs nicht vergessen haben, eine kleine Stärkung in Form von Leberkässemmeln und zur Abrundung einen Kuchen. Eine perfekte Symbiose der beiden Klauser Gemeindeeinrichtungen. CEG