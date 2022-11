Klauser Bürger brachten ihre Vorstellungen ein

Auch die Gemeinde Klaus erarbeitet derzeit einen Räumlichen Entwicklungsplan und hat dazu auch die Bevölkerung eingebunden.

Die Fragebogenaktion brachte dabei zum Vorschein, dass drei Punkte Klaus vorrangig zu einer lebenswerten Gemeinde machen. Neben dem dörflichen Charakter, dem nahgelegenen Natur- und Landschaftsraum ist dies auch die Lage in der Region. „Diese Rahmenbedingungen sind Stärken, auf denen die Gemeindeentwicklung aufbauen kann und soll“, so Bürgermeister Simon Morscher. Ein wichtiger Teil und eine bedeutende Grundlage für den Räumlichen Entwicklungsplan ist dabei eine Stärken-Schwächenanalyse. Diese folgt der Überlegung, dass Gemeindeentwicklung auf bestehenden Stärken aufbauen sollte, Chancen nutzen soll, und idealerweise Schwächen in Stärken verwandelt.

Eine wichtige Anregung aus der Bevölkerung war dann auch die Entwicklung des Ortskerns. Angesprochen werden dabei unter anderem das Angebot an Treffpunkten ohne Konsumzwang, auch Grünflächen und das Thema Begrünung. Für die Hälfte der Teilnehmer ist auch Verkehrsberuhigung im Ortskern ein wichtiges Thema. In einer offenen Frage konnten die Klauser Bürger weitere Anregungen und Anmerkungen zur Gemeindeentwicklung machen. Nach dem Thema Mobilität wurden dabei die Themen Siedlungsentwicklung/Bauen sowie Umwelt, Klima und Energie am häufigsten genannt. Die Erkenntnisse aus der Bürgerbeteiligung werden nun in den räumlichen Entwicklungsplan eingearbeitet, um in weiterer Folge eine nachhaltige und effektive Dorfentwicklung zu gestalten. MIMA