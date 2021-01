Klauser Adler soll bald wieder abheben

Investor kauft das Traditionsgasthaus und sucht einen Pächter

Nun, fast zwei Jahre später, scheint wieder Bewegung in die Sachen kommen und möglicherweise werden sich die Türen des Adlers bald wieder für Gäste öffnen. Das Gebäude wurde verkauft an die in Feldkirch ansässige APF Immobilien GmbH. Dahinter steht in Person als Alleineigentümer der Feldkircher Edwin Schädler. Seine Motive sind klar: „Das Haus macht einen sehr gepflegten Eindruck, die Lage mit Aussichtsterasse sowie direkt neben der Kirche ist einzigartig, zudem liegt das Haus im Umfeld eines wunderschönen Naherholungsgebietes.“ Genau Zahlen will Schädler zwar nicht verraten, er beschreibt den Kaufpreis aber durchaus als vertretbar, woraufhin er sich zum Erwerb entschlossen hat. Schädler ist nun auf der Suche nach einem passenden Pächter, denn er stellt klar: „Ich bin Investor, aber kein Koch“. Dabei hat der Feldkircher auch klare Vorstellungen. Es soll ein gutbürgerliches Gasthaus für das Dorf und für die Menschen aus der Region entstehen, mit einer Karte, die von einheimischen Speisen beherrscht wird und auch in einer Preisklasse, dass der Gasthausbesuch erschwinglich bleiben kann. Diese Suche könne laut Schädler durchaus herausfordernd sein, aber er will sich die nötige Zeit dafür nehmen. Bieten kann er auf jeden Fall eine klassische Pächterwohnung im ersten Stock, in den weiteren Stockwerken befinden sich weitere Wohnungen, die vermietet sind. Gleichzeitig hofft Schädler darauf, dass auch durch die weltweite Pandemie auch vermehrt wieder auf heimische Gastfreundlichkeit gesetzt wird, was einem neuen Pächter den Start eventuell erleichtern könnte. Er sieht auch Möglichkeiten zur stärkeren Zusammenarbeit mit den Vereinen und vor allem auch mit der benachbarten Pfarre. Der klassische Messbesucher am Sonntag soll danach seinen Weg in den Adler finden, aber auch für kirchliche Feierlichkeiten wie Erstkommunion, Hochzeit, oder auch Beerdigungen biete das Gasthaus ebenso perfekte Möglichkeiten, wie andere privaten Feiern.