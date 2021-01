Klaus will weiter Schulden reduzieren

Die Gemeindevertretung von Klaus hat in dieser Woche den Haushalt 2021 mit 23:1 Stimmen mehrheitlich beschlossen.

Klaus . Der Finanzierungsvoranschlag in der Vorderlandgemeinde weist für das laufende Jahr eine Mittelaufbringung von 9.247.900 Euro und eine Mittelverwendung von 9.903.800 Euro auf. Es ist somit eine Entnahme von liquiden Mitteln in der Höhe von 655.900 Euro notwendig.

Budget wie in den vergangenen Jahre

Der Haushaltsplan der Gemeinde Klaus liegt dabei im Jahr 2021 in der Größenordnung der Vorjahre, wobei das Budget dieses Jahr besonders auch von der Corona Situation geprägt ist. So sind die Gemeindefinanzen aufgrund der Pandemie durch Mindereinnahmen bei den Ertragsanteilen von rund 400.000 Euro, sowie hohe Ausgaben im Sozialfonds in Höhe von 1.062.800 Euro sowie im Spitalsfonds von 827.900 Euro massiv belastet.