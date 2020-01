Klaus mit weiterer Schuldenreduktion

Das Budget der Gemeinde Klaus weist ein Gesamtvolumen von rund 9,7 Millionen Euro aus und liegt somit in der Größenordnung der Vorjahre.

Der Klauser Haushalt für das laufende Jahr weist dabei eine Mittelverwendung von 9.759.500 Euro aus. Die größten Posten auf der Ausgabenseite sind dabei wie in jedem Jahr die Beiträge in den Sozialfonds und in den Spitalsfonds. Dazu sind rund 250.000 Euro für die Erneuerung der Wasserversorgung im Bereich Stutz – Hohlweg, sowie 55.000 Euro für neue Funkwasserzähler im Haushalt 2020 vorgesehen. Weitere große Posten sind die Erstellung eines Kanalkatasters mit 230.000 Euro und die Sanierung des Römerwegs und die Asphaltierung des Radweg Herzogenried mit rund 180.000 Euro. Für die Mittelschule sind verschiedene Anschaffungen, wie Tablets, Server, Lehrertische, udg. in der Höhe von 50.000 Euro geplant und für die Räumliche Entwicklungsplanung wurden für das laufende Jahr 50.000 budgetiert.