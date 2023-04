Klaus mit positivem Jahresabschluss

In ihrer jüngsten Sitzung beschloss die Klauser Gemeindevertretung den Rechnungsabschluss 2022.

Klaus . In der Vorderlandgemeinde Klaus wurden die Bücher für das vergangene Jahr geschlossen und dazu konnte im Ergebnishaushalt auch ein positives Nettoergebnis erzielt werden.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Klaus lag dabei im vergangenen Jahr in der Größenordnung der Vorjahre, wobei dabei trotz verschiedener Unsicherheiten wichtige und nötige Investitionen außerhalb des Normalbetriebes getätigt wurden. Im Detail wurden im Finanzierungshaushalt Ausgaben von 9.632.362,04 Euro getätigt, bei Einnahmen von 9.535.920,97 Euro. Auch ein geplantes Darlehen in Höhe von 660.000 Euro musste nicht aufgenommen werden und gleichzeitig konnten Tilgungen in der Höhe von 967.534,65 Euro geleistet werden.