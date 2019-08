Klaus fÃ¤hrt mit E-Auto

Das neue E-Auto steht dank Carsharing auch der Bevölkerung zur Verfügung.

Nachdem in der Gemeinde Klaus bereits seit längerem die Dringlichkeit eines Gemeindefahrzeuges bestand, hatten die Gemeindeverantwortlichen kürzlich beschlossen, dass dieses, als Beitrag zum Klimaschutz, ein Elektroauto sein soll. Seit Anfang Monat steht nun der neue Renault Zoe beim Gemeindeamt und wird dort von den Mitarbeitern jeweils an den Vormittagen genutzt, während das Fahrzeug am Nachmittag sowie an den Wochenenden von den Bürgern „ausgeliehen“ werden kann.