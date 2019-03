Klassischer Fehlstart für EHC Lustenau im Viertelfinale

EHC Lustenau muss sich im ersten Viertelfinale der Alps Hockey League auswärts in Salzburg knapp mit 3:2 geschlagen geben

Im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie zwischen Salzburg und Lustenau müssen sich die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau knapp mit 2:3 geschlagen geben. Trotz einer 2:0 Führung für Lustenau können die Salzburger über den ersten Sieg in dieser Serie jubeln. Schon am Mittwoch steigt das zweite Spiel in Lustenau. Dabei wollen die Cracks von Trainer Christian Weber den Spieß umdrehen und in der Serie ausgleichen. Spiebeginn in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr.

Trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten können sich sowohl Salzburgs und auch Lustenaus Torhüter mehrmals auszeichnen und so endet das zweite Spieldrittel ohne weitere Treffer. Im letzten Spielabschnitt kommen die Jungbullen mit dem besseren Start in das Spiel. Schon in der 42. Minute kann Filip Varjecka den schlussendlich alles entscheidenden Treffer für Salzburg erzielen. Die Lustenauer erarbeiten sich zahlreiche Möglichkeiten. Kurz vor Spielende verhindert der Pfosten den Ausgleichstreffer für Lustenau. Somit endet das erste Aufeinadertreffen dieser beiden Teams knapp mit 3:2 für die Salzburger Heimmannschaft. Am Mittwoch um 19.30 Uhr erfolgt das Rückspiel in Lustenau, bei dem die EHC-Cracks den Ausgleich in der Serie erzwingen möchten. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.