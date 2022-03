Klassischer Fehlstart für die FC Dornbirn Frauen

Bittere 0:3-Auswärtsniederlage der Mathis-Truppe in Kärnten.

Missglückter Start in die Rückrunde für den Aufstiegsaspirant FC Dornbirn. In Spittal/Drau in Kärnten verlor die Truppe von Coach Urs Mathis mit 0:3. So hat man sich den Auftakt in Dornbirn sicher nicht vorgestellt. Nach der durchwachsenen Testphase gab es nun das böse Erwachen. Viele wichtige Spielerinnen fehlten wochenlang wegen schlimmen Verletzungen und Krankheitsbedingt. Das neue Quintett mit Torfrau Stephanie Noronha, Amanda Santana, Violah Nambi, Anna Gornela und Selma Kajdic konnte die Auswärtspleite auch nicht verhindern. Damit beträgt der Rückstand von Dornbirn auf Spitzenreiter Krottendorf schon sechs Zähler mit dem auch schlechteren Torverhältnis.